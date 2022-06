Torna, dal primo al 3 luglio, la ‘Notte Rosa’, il Capodanno dell’estate della Riviera Romagnola.

Giunta alla sua 17/a edizione vedrà coinvolte quattro province – Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena – e migliaia di operatori, pubblici e privati, a proporre centinaia di eventi che vanno dal ‘wellness’ alla musica, dal mare, al contatto con la natura, dal ballo alla la cultura, all’enogastronomia lungo i 110 chilometri di costa, per addentrarsi nell’entroterra tra borghi, castelli e colline.

Alla mezzanotte di venerdì primo luglio si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio lungo tutta la Riviera, il più tradizionale degli appuntamenti della ‘Notte Rosa’ che quest’anno vivrà il connubio con il Tim Summer Hits, kermesse musicale targata Rai2 condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino e che vedrà il primo e il 2 luglio, artisti nazionali e internazionali esibirsi a Rimini in Piazzale Fellini davanti allo storico Grand Hotel.

Durante la tre giorni in rosa si alterneranno concerti di artisti del calibro di Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D’Avena, Dodi Battaglia e Marina Rei.

Sulla Riviera, ancora, ci sarà spazio per la ‘Notte Rosa dei bambini’, per lo show-cooking con la Festa Artusiana a Forlimpopoli, mentre al circuito di Misano Adriatico si terrà il GT World Challenge – Sprint Cup 2022, con ospiti d’eccezione Valentino Rossi e Daniel Pedrosa.

L’edizione 2022 della ‘Notta Rosa’, avrà come slogan ‘Pink & Love’, reinterpretando il messaggio universale ‘Peace and Love’ nell’acronimo ‘Pensiero positivo, Incontro, Natura, Keep calm, Smile, Liberare la fantasia, Ottimismo, Vitalità, Empatia’.