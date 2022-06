Dal 4 luglio torna il cinema all’Arena Borghesi: i film dell’ultima stagione, grandi classici, muti musicati e alcune novità

Il cinema torna all’Arena Borghesi lunedì 4 luglio. “Finalmente!” il titolo emblematico scelto dal Cineclub Il Raggio Verde dopo due anni di lontananza dalla sede culturale animata per quasi 40 anni. Saranno una cinquantina le serate di cinema nella nuova Arena Borghesi in luglio e agosto. Al momento è stato presentato il calendario del mese di luglio. Una programmazione ideata per un pubblico eterogeneo, con film della stagione cinematografica in fase di conclusione e grandi classici della storia del cinema. Non mancheranno anche quest’anno i muti musicati, poi diversi appuntamenti speciali, come il trittico dedicato al centenario di Pier Paolo Pasolini o la nuova giornata dedicata alle famiglie.

Il calendario di luglio: