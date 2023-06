Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta fondi “Insieme per la Romagna”, lanciata da parte dei tifosi di Cividale (Brigata Rualis e Passione Ducale) che hanno raccolto una cospicua somma di denaro da devolvere in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione. Una delegazione di tifosi gialloblù ha consegnato 25 buoni spesa da 100 euro l’uno (15 Coop e 10 Unieuro) a cinque famiglie della provincia di Ravenna, segnalate da ragazzi che si sono messi in prima linea durante l’alluvione prendendo a cuore la causa di aiutare le persone più in difficoltà.

Il Basket Ravenna desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che a Cividale si sono attivati per questa raccolta.

“Lo sport sa esprimere valori alti, e i nostri ragazzi, staff ed atleti, che con le loro vanghe cercavano di portare un minimo di aiuto nei paesi alluvionati, rappresentano quel valore universale che gli amici di Cividale hanno saputo cogliere.

Viva la gente del Basket a tutte le latitudini”