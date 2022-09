Dalla collaborazione tra Gym Academy ASD e la onlus Plastic Free si sviluppa domenica 18 settembre un’interessante iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza di salvaguardare e proteggere l’ambiente.

A partire dalle 9, è stata programmata una raccolta di rifiuti congiunta con altre associazioni del territorio, che in questi giorni di organizzazione, sono state coinvolte nel progetto, a partire dalla Pro loco di Marina di Ravenna. Saranno due i luoghi di ritrovo: per i lidi nord a Casal Borsetti, in via Spalazzi di fronte al Romea Family Camp; per i lidi sud a Marina di Ravenna al parcheggio del Marinabay. Da entrambi i luoghi di ritrovo, i partecipanti si recheranno in spiaggia e in pineta a caccia di rifiuti.

Chiunque può aderire a questa iniziativa, che può contare sul determinante sostegno della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Per iscriversi, basta cliccare su questi link e seguire le indicazioni: https://bit.ly/3RInR5Z(per la raccolta a Casal Borsetti) e https://bit.ly/3Bd0hqW(per la raccolta a Marina di Ravenna).

Questa domenica ecologica è l’ultimo appuntamento di un programma di iniziative per l’ambiente e la salute che Gym Academy ASD ha promosso nel corso dell’estate 2022 in collaborazione con diverse realtà del territorio.

A sua volta Plastic Free è impegnata quasi quotidianamente in tutta Italia a portare avanti progetti quali appuntamenti di clean up per pulire aree da plastica e rifiuti, salvataggio delle tartarughe marine, sessioni di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e passeggiate ecologiche con l’obiettivo di valorizzare il territorio, grazie al supporto di oltre 1.000 referenti e centinaia di migliaia di volontari in tutta Italia.