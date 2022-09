Grande affermazione della Felsa Cisl alle elezioni RSU del personale somministrato del porto di Ravenna.

Nelle giornate 12 e 13 Settembre 2022 i lavoratori somministrati che operano all’interno del porto di Ravenna si sono recati alle urne per eleggere per la prima volta le loro RSU.

“L’affluenza al voto – dichiara Fabio Guerrini della Felsa CISL Romagna – è stata pari al 75% degli aventi diritto e ha decretato un grande risultato per la Felsa CISL che si attesta con largo consenso eleggendo cinque delegati su sei RSU”.

Questa elezione ha visto eletti Matteo Trovato, Andrea Randi, Antonio Piva, Christian Pollini e Michele Chiari.

“Consideriamo queste elezioni dei rappresentanti sindacali unitari una grande prova di democrazia – continua il sindacalista – e il risultato ottenuto dalla nostra Organizzazione è il riconoscimento di un impegno costante e di una strategia politico sindacale per la difesa e la tutela di questi lavoratori somministrati”.

“Dopo circa vent’anni di somministrazione – conclude Guerrini – si tratta di un traguardo importante per i lavoratori portuali, un passo fondamentale per rilanciare il confronto con la Cooperativa portuale e per un possibile nuovo accordo di secondo livello per questi operatori”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Generale della CISL Romagna Francesco Marinelli: “Questa grande affermazione premia l’ottimo lavoro svolto con grande passione e dedizione in questi anni da tutta la squadra della Felsa CISL e conferma la capacità dell’organizzazione di essere soggetto autorevole in grado di interpretare e rispondere a bisogni e tutele dei lavoratori.”