Croce Rossa: 80 volontari in azione nella zona rossa. Squadre in supporto da Romagna, Emilia e Piemonte

Volontari da diverse parti d’Italia in questi giorni stanno lavorando all’interno della zona rossa di Faenza per aiutare la popolazione colpita dagli allagamenti. Insieme ad altre associazioni, e a numerosi privati cittadini, la Croce Rossa è una delle maggiori forze in campo che da martedì scorso è al lavoro per affrontare le cause delle piene dei fiumi. Lunedì, 8 maggio, è stata celebrata la Giornata Internazionale della Croce Rossa, nata durante il Risorgimento italiano. A supervisionare le operazioni dei volontari al lavoro nell’area di via Cimatti anche il Presidente Nazionale Rosario Valastro.