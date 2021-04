Tutte le aziende ravennati in regola con il pagamento degli oneri contributivi (Durc) hanno già ricevuto dalla Camera di commercio i bonifici sui propri conti correnti. Uno sforzo organizzativo che ha coinvolto tutti gli uffici dell’Ente di viale Farini per far arrivare, nel modo più rapido possibile, i ristori previsti dal bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 861 le imprese ammesse al finanziamento, 741 quelle che hanno visto accreditarsi il contributo, che raggiunge i 2.000 euro ad azienda. La Camera di commercio, infatti, proprio per sostenere nel più breve tempo possibile due dei settori tra quelli che, per le loro caratteristiche, hanno sopportato il peso maggiore delle limitazioni adottate per contenere il diffondersi della pandemia, aveva anticipato con risorse proprie i fondi regionali affinché potessero partire al più presto i pagamenti. Le imprese non in regola hanno già ricevuto dall’Ente di Viale Farini apposita comunicazione per far si che tutto si concluda entro il 31 maggio prossimo, data oltre la quale il contributo non potrà più essere liquidato.