La situazione negli ospedali sta lentamente migliorando. Negli ultimi giorni la pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture sanitarie è in diminuzione (o al massimo è stabile), come dimostrano i dati.

Scendono ancora, a livello nazionale, l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 (da 1.823 su 100mila abitanti a 1.362) e l’indice di trasmissibilità Rt (da 0,97 a 0,93). Lo evidenzia il monitoraggio di ministero della Salute e Iss, su dati della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Per le intensive è al 14,8% (rilevazione al 3 febbraio) rispetto al 16,7% (rilevazione al 27 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 29,5% (rilevazione al 3 febbraio) contro il 30,4% (rilevazione al 27 gennaio).