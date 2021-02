Nei giorni scorsi le maestranze del Comune di Cotignola hanno provveduto a installare nuovi cestini per i rifiuti. Si tratta di trenta contenitori della capacità interna di ben 75 litri e dotati di posacenere, collocati principalmente nei pressi dei parchi e delle aree verdi. L’investimento è stato di oltre 11mila euro.

A Cotignola i cestini sono stati posizionati in: via Marconi, parco Don Zini (via Canossa), corso Sforza (area verde supermercato), piazzale Savorani (due cestini), via 2 Agosto (area verde), palazzo Sforza (corso Sforza), via Corletta, piazza Giovanni Paolo II (presso la Scuola materna), corso Sforza (parcheggio supermercato), via Leonardo da Vinci (due cestini), via Sandro Pertini (ingresso parco Pertini), via Cenacchio (tre cestini), parco della Resistenza (area ponte su Senio).

A Barbiano sono stati posizionati in via Quasimodo, via Moravia, via Gesuita, via N. Neri, (uno lato scuola materna e uno all’ingresso del palazzetto) e in via Manzoni (zona ex acquedotto).

I restanti contenitori saranno collocati nel corso delle prossime settimane.

“Si tratta di un investimento che va nella direzione di migliorare il decoro urbano della nostra città – sottolinea il sindaco Luca Piovaccari -. Adesso naturalmente ci aspettiamo che vengano usati correttamente da parte di tutti i cittadini, soprattutto per quanto riguarda i mozziconi di sigaretta, che troppo spesso vengono gettati a terra, con poco rispetto per le altre persone e per l’ambiente. Ognuno può e deve contribuire a tenere pulita la città, a beneficio di tutti”.