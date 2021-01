Coronavirus: per la campagna vaccinale in fiera si attende la decisione finale dell’Ausl

Si attende la decisione definitiva dell’Ausl Romagna, ma probabilmente la fase 2 delle vaccinazioni contro il coronavirus, per quanto riguarda il territorio di Faenza e Brisighella, si effettuerà alla fiera così come avvenuto per le vaccinazioni antiinfluenzali per alcuni studi medici della città. Oggi si è tenuto un ulteriore sopralluogo in via Risorgimento. Presenti l’amministrazione comunale e i dirigenti dell’azienda sanitaria. Proprio le vaccinazioni di fine 2020 sono state un banco di prova importante per poter organizzare nei prossimi mesi la campagna vaccinale dell’intera popolazione.