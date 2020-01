Con Determina del Dirigente Settore Territorio n. 3636 del 31 dicembre 2019 è stato approvato il bando “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 – Bando pubblico per l’identificazione dei beneficiari” – ANNO 2020

Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione, nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 28 ottobre 2019 e della deliberazione di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 205 del 27 dicembre 2019

LE DOMANDE dovranno essere presentate a partire dal giorno 9 gennaio 2020 con scadenza il giorno 28 febbraio 2020.

I cittadini interessati possono presentare domanda su apposito modulo predisposto dagli Uffici Casa dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina ed in distribuzione presso le seguenti sedi:

URF – Settore Territorio – Ufficio Casa

Via Zanelli, 4 – 48018 FAENZA (RA)

tel. 0546/691522; 0546/691541

Mercoledì e Giovedì dalle 8.30 alle 13.00

Martedì dalle 14.30 alle 16.30

URP

Piazza Nenni n. 19/A (già piazza della Molinella), 48018 FAENZA

tel. 0546/691444; 0546/691449

da Lunedì a Venerdì: 8.30 – 13.30;

Martedì e Giovedì, anche dalle 14.30 alle 16.30