Continua a non fermarsi la sequenza di furti che ha colpito il territorio ravennate dai giorni antecedenti il Natale. Le nuove segnalazioni sui gruppi Whatsapp di vicinato raccontano di nuovi colpi messi a segno sempre nelle frazioni di Ravenna e lungo il territorio della Bassa Romagna. La zona colpita per quanto riguarda il ravennate è sempre la stessa. Le ultime segnalazioni infatti arrivano da San Pietro in Vincoli: 3 appartamenti svuotati l’ultimo dell’anno lungo via Pistocchi, durante la serata di festeggiamenti, prima della mezzanotte, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa. Un’abitazione al secondo piano raggiunta arrampicandosi lungo le tubature. Furti sempre nella notte del 31 dicembre anche sull’altro versante della provincia di Ravenna, a Fusignano