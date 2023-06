“L’art. 61 del D.L. del 1 giugno 2023 sull’emergenza alluvione in Emilia-Romagna ha dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di sospendere le attività del servizio tecnico edilizia ed urbanistica. Questa situazione può causare notevoli problemi per le stipule e per la prosecuzione dei lavori in corso nel settore.

“Ritengo che sia opportuno – scrive Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della LEGA Faenza – di non sospendere l’attività. Comprendiamo che siamo in una situazione di estrema emergenza, ma l’Amministrazione Comunale non può causare ulteriori problemi. Presenterò un’interrogazione al Consiglio Comunale del 22 giugno per chiarimenti e per sostenere l’ipotesi di un rallentamento delle procedure, ma non di sospensione – conclude Roberta Conti.”

Conti (Lega): Non sospendiamo il servizio tecnico dell’URF

