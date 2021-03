Consentire alle persone con disabilità l’accesso in piscina: si apre uno spiraglio, ma non in zona rossa

Si apre uno spiraglio per gli utenti con disabilità della piscina comunale di Ravenna. Da tempo il consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Panizza sta portando avanti la causa di poter rendere accessibile l’impianto per scopi fisioterapici, per svolgere attività riabilitative o terapeutiche. Sono molte le segnalazioni in questo anno di pandemia arrivate da parte di famiglie che chiedono la possibilità di poter continuare a poter frequentare la piscina anche se non convenzionata con l’azienda sanitaria