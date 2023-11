Hanno contribuito a realizzare le medaglie in mosaico consegnate ai podisti dell’ultima edizione della Maratona di Ravenna città d’arte, svoltasi domenica scorsa, e per l’impegno profuso ne hanno ricevuta una ciascuno nella cerimonia svoltasi oggi pomeriggio in municipio dall’assessora al Decentramento Federica Moschini, da Stefano Righini per Ravenna Runners Club, da Anna Finelli per Annafietta Mosaicisti alla presenza degli operatori culturali coordinatori del progetto Lavori in Comune.

Tutto è nato durante la scorsa estate nell’ambito di uno dei laboratori del progetto di volontariato e cittadinanza attiva Lavori in Comune, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni e promosso dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Quello intitolato “Il gioiello della Maratona” ha avuto un obiettivo specifico e particolare: contribuire al confezionamento delle medaglie in mosaico a forma di api da donare ai partecipanti della 24a edizione della Maratona di Ravenna città d’arte come ricordo della loro esperienza podistica.

I ragazzi premiati sono: Matteo Bazzocchi, Alex Bedeschi, Matilde Biral Pedretti, Elena Corpacci, Arianna e Laura Di Stefano, Ilaria Finotelli, Nicol Garcia Hernandez, Giorgia Gabelli, Sofia Marchetti, Federica Pasini, Javiera Ronchi, Beatrice Silvani, Giada Sintoni, Irene Tappi, Manuel Tellarini.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con Annafietta Mosaicisti e Ravenna Runners Club, che organizza la marartona, ha avuto una durata di 8 settimane, dal 19 giugno all’11 agosto, e ha coinvolto nel complesso 16 ragazzi e ragazze volontari, che hanno realizzato con impegno le medaglie in mosaico nei locali di Annafietta Mosaicisti, in via Argentario.

L’assessora al Decentramento Federica Moschini ha fatto visita durante l’estate in più occasioni alle magliette gialle impegnate nel laboratorio e si è complimentata con loro per l’impegno e la precisione con cui si sono applicati per ottenere le medaglie e con i tutor messi a disposizione da Annafietta Mosaicisti per l’attività di affiancamento.