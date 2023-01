Nasce in Bassa Romagna il comitato “Parte da Noi Bassa Romagna”, in attesa di una imminente presentazione pubblica di quello provinciale, a sostegno del progetto di profondo rinnovamento del Partito Democratico e della sinistra lanciato da Elly Schlein (chi fosse interessato ad aderire o comunque a sostenere la candidatura di Elly Schlein può scrivere una email all’indirizzo bassaromagna.ellyschlein@gmail.com).

“Crediamo – afferma Andrea Sangiorgi, portavoce del comitato – che sia questo il momento del coraggio di cambiare. Cambiare per ricostruire un partito e una sinistra che ritornino in sintonia con i bisogni e le speranze delle persone, in particolare di quelle più in difficoltà. Il Partito Democratico deve ritrovare una sua chiara identità politica rimettendo al centro del suo progetto la dignità e la qualità del lavoro, la lotta alle disuguaglianze sociali che si stanno sempre di più radicando nel Paese, la promozione di una crescita sostenibile nel quadro del contrasto al cambiamento climatico. La giustizia sociale e ambientale dovrà essere la bussola del nuovo Partito Democratico.

È tempo, inoltre – prosegue Sangiorgi – di un partito che superi le logiche di corrente e che dia invece spazio alle nuove generazioni e ai tanti militanti che credono nel rilancio di un grande progetto politico progressista. Diffonderemo questa nuova idea di partito nei territori della Bassa Romagna per contribuire ad eleggere Elly Schlein segretaria del Partito Democratico”.

Tra i primi promotori di questo comitato vi sono, oltre allo stesso Sangiorgi (Assessore a Conselice e segretario del circolo PD di Lavezzola), numerosi amministratori comunali e dirigenti PD del territorio ma anche tanti militanti, iscritti, simpatizzanti ed esponenti dell’ associazionismo locale.

Ecco i loro nomi: Katia Amerighi (Lugo); Giacomo Baldini (Lugo, Consigliere comunale e dell’Unione); Alberto Carnelos (Massa Lombarda, Segretario unione comunale PD); Ombretta Cortesi (Bagnacavallo); Luca Costa (Conselice), Paola Dalla Valle (Lugo, Consigliera comunale e dell’Unione); Gabriella Dionigi (Lugo); Nicola Dosi (Lugo); Stefano Folicaldi (Alfonsine, capogruppo PD nel Consiglio dell’Unione Bassa Romagna); Marta Garuffi (Lugo, Presidente del Consiglio comunale); Umberto Giornelli (Lugo); Roberto Governa (Lugo); Manuela Malmesi (Bagnacavallo); Valentina Marangoni (Alfonsine, Assessora); Francesco Mazzotti (Lugo); Nicolas Merendi (Sant’Agata Sul Santerno);Laura Monti (Cotignola, Assessora); Valeria Monti (Lugo, Presidente della consulta di decentramento di Voltana); Daniele Morelli (Bagnacavallo); Anna Pia Nicoletti (Lugo); Riccardo Pagani (Lugo, Consigliere comunale);Valerio Ronconi (Cotignola);William Savorani (Lugo); Lorenzo Tamburini (Lugo); Andrea Valentinotti (Lugo); Giovanna Verlicchi (Conselice, Consigliera comunale).