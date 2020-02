Accanto all’informazione tecnica di aggiornamento quotidiano sul Coronavirus, il servizio internazionalizzazione di Confindustria Romagna ha attivato anche un help desk telefonico a disposizione delle imprese: “Vogliamo assicurare il massimo supporto alle nostre aziende associate interessate da questo fenomeno– spiega il presidente Paolo Maggioli – lavorando in stretto raccordo con la task force nazionale di Confindustria, che è il nostro punto di contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina, con il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio, con cui saranno condivise le informazioni e le problematiche segnalate via via dalle imprese”.

Il numero 3358324609 è a disposizione per segnalazioni di fermo merci o produzione, assistenza per il personale residente o rimpatriato dalla Cina e per qualsiasi altra esigenza collegata a questo evento di natura straordinaria, ed è attivo dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-18, venerdì ore 9-13 e 14-17.