Con una lettera firmata dal direttore Giorgio Guberti e dal presidente Mauro Mambelli, Confcommercio Ravenna ha voluto esprimere le proprie congratulazioni ad Antonio Patuelli, confermato per acclamazione presidente dell’Abi:

“Egr. Presidente,

la sua riconferma per il quarto mandato consecutivo al vertice dell’Associazione Bancaria Italiana è per noi tutti motivo di grande orgoglio e di assoluta soddisfazione per il prestigioso ed autorevole incarico.

Ci attendono difficili ed incisive scelte per il delicato stato dell’economia sia italiana che europea, decisioni che determineranno il futuro delle comunità, delle imprese e dei cittadini.

Sapere di averLa al nostro fianco, con la Sua determinazione, saggezza e competenza ci rendono più sicuri nell’affrontare le sfide che ci attendono, nella convinzione che la Sua esperienza e le riconosciute qualità che in questi anni abbiamo apprezzato saranno determinanti per superare questa fase incerta e per raggiungere quell’auspicato risveglio economico di cui tutti abbiamo forte necessità.

Per la nostra città, per l’intera comunità ravennate è davvero un onore avere un suo concittadino al vertice dell’ABI e poter contare sulla Sua preziosa collaborazione”.