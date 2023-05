Si è concluso con successo il collocamento dell’obbligazione Senior La Cassa di Ravenna Spa che prevede la devoluzione di un’erogazione liberale in favore della Caritas dell’Archidiocesi Ravenna-Cervia,organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana.

A fronte del collocamento della suddetta obbligazione La Cassa di Ravenna riconoscerà alla Caritas un importo di 53.942,00 €.

Grazie a tale iniziativa, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà economica, la Caritas dell’Archidiocesi di Ravenna-Cervia sottoscriverà un accordo di fornitura che consentirà la somministrazione di circa 16.500 pasti alle persone più bisognose del territorio.

La Cassa di Ravenna S.p.A è lieta che attraverso questo strumento finanziario siano state messe a disposizione della Caritas dell’Archidiocesi risorse economiche aggiuntive, indispensabili per lo svolgimento delle diffuse ed articolate azioni di sostegno svolte per le fasce sociali più deboli.

La Cassa di Ravenna S.p.A. persegue una strategia commerciale di accompagnamento del non profit lungo un percorso di crescita e di innovazione sociale, a sostegno anche dei progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti pubblici e privati nei territori di riferimento, affiancandosi sempre all’importante contributo sociale svolto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.