Sabato 25 Febbraio alle ore 20:30 avrà luogo il concerto di Emagiosef (Beppe Aurilia) presso il teatro Alighieri di Ravenna. Concerto 25 Febbraio 2023 ore 20.30 Teatro Alighieri. Emagiosef World Music:

In Cosa Consiste il progetto? Ci sono vari obbiettivi:

Obiettivo n 1 – Un Sabato sera in teatro con i compagni di scuola ed insegnati ascoltando un live Tra sound Trap Rap Rock Pop Raggae. Gli studenti presenti all’evento saranno inoltre invitati a scrivere su foglio A5 ,un Sonetto in Rima con le tematiche elencate (Bullismo, Violenza, Amore). I sonetti in rima saranno Raccolti all’ ingresso del Teatro Alighieri. Dove in seguito Emagiosef inciderà alcuni brani del suo quinto disco con la Casa discografica Top records di Milano vincitrice a Sanremo nel 1998 e nel 2015, Premio alla carriera.

Obiettivo 2 – UNIONE TRA I POPOLI. Il concerto di Emagiosef sarà animato con tantissimi musicisti provenienti da varie Nazionalità. Dal Ucraina, (esattamente dal Teatro Nazionale di Kiev) Dal Camerun, dal Senegal,e dalla Nigeria.

Obiettivo 3 – Promuovere la presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica nei confronti della disabilità traendo spunto dalla situazione di GIADA la quale, per l’occasione presenterà un libro che racconta la sua vita.

BEPPE AURILIA: drammaturgo cantante e regista, cresciuto al Teatro delle Albe. Collabora con scuole e associazioni per disabili. Porta in scena studenti e disabili. Si esibisce in concerti di beneficenza a favore del reparto pediatrico ed enti benefici.

IL SORRISO DI GIADA ODV :

L’associazione il” Sorriso di Giada Odv” è nata nel 2016. Ispirandosi ad un piccolo angelo di nome Giada affetta da una malattia rara (l’Epilessia emigrante dell’ infanzia, all’epoca la prima in tutto il mondo). La malattia ha colpito Giada nei primi mesi di vita nel 2007, purtroppo era troppo violenta e ha portato Giada a lunghe degenze in ospedale. Oggi è una piccola adolescente di 15 anni. Giada e la sua associazione si occupa principalmente dei bisogni di tutti i bambini diversamente abili e i loro cari. Negli anni l’associazione si è estesa a lungo raggio coinvolgendo anche le persone della terza età, andando incontro alle loro difficoltà e alle loro esigenze, essa si occupa di persone disagiate con problemi economici.

Perché la mamma di Giada ha voluto scrivere un piccolo pezzo di vita di Giada?

Forse per dare voce a ciò che esiste e che ad oggi se ne parla poco. Un libro, con lieto fine, per una favola di un tempo che fu, facilmente leggibile in una realtà attuale.

Un piccolo quaderno di vita, un’apertura al mondo curato con metodo e armonia.

Saper narrare una condizione difficile come il rapporto reale fra sorelle in modo leggero è sintomo di maturità e condivisione.

Pamela (la mamma di Giada) ha conosciuto Federica Vacca la scrittrice che ha accolto con molto piacere la sua richiesta. Apprezzare, ed trattare un argomento così delicato non è così semplice eppure Pamela ha riscontrato un modo “diverso” di affrontare il “diverso”.

L’amore e l’essenza che muove il mondo.saranno presenti all evento rappresentanze delle Scuole Mordani, Pascoli e Novello.

INGRESSO GRATUITO PER GLI STUDENTI.