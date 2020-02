“Come immagini, come vorresti la tua città nel prossimo futuro? Come valuti, in questa prospettiva, la città di oggi, le opportunità che offre? Quanto senti tua Faenza oggi e quale dialogo vorresti con essa, con i suoi organi di autogoverno, con la politica?”

Il gruppo degli associati più giovani a Faenza Futuro ha condotto una esplorazione su questi temi, che, nel periodo tra luglio e dicembre 2019, ha coinvolto oltre 100 giovani faentini under 30.

Attraverso una serie di 10 incontri si è focalizzata l’attenzione su quattro tematiche: AMBIENTE (ciclo dei rifiuti, risorse naturali, mobilità); TEMPO LIBERO (eventi ricreativi e aggregativi, cultura, sport); LAVORO (tessuto produttivo locale, opportunità lavorative, formazione e ricerca); PARTECIPAZIONE (coinvolgimento dei cittadini, informazione locale, associazionismo e diritti).

L’Associazione politico culturale Faenza Futuro presenterà le risultanze di questo percorso in un incontro pubblico che si svolgerà il prossimo 4 Marzo alle ore 20,45 a Faventia Sales.

Concluderà l’incontro il prof. THOMAS CASADEI docente di Filosofia del diritto e responsabile della comunicazione di Ateneo della Università di Modena e Reggio Emilia.

Per il presidente di Faenza Futuro l’approssimarsi delle elezioni amministrative rende l’iniziativa ancor più importante ed attuale perché qualunque coalizione amministri in futuro la città deve sentirsi vincolata a renderla sempre più un luogo accogliente ed amico per tutte le generazioni. Ciò è possibile solo se tutti si sentono parimenti coinvolti nel progettare e governare la comunità.