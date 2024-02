Prospettive di sviluppo e attività a supporto della valorizzazione del settore. Sono questi i temi al centro del convegno “AGRITURISMO, PRESENTE E FUTURO DEL TURISMO SOSTENIBILE” che Coldiretti Ravenna e Terranostra promuovono martedì 13 febbraio, alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale di Russi (via Cavour 8) con l’obiettivo di offrire a tutti gli operatori agrituristici della provincia un momento di confronto e informazione finalizzato a sostenere la crescita ulteriore della ‘vacanza in campagna’ e di un settore che nel 2023 ha fatto registrare un forte recupero (+8,5%), rispetto al 2019, anno pre-pandemia.

“Un’occasione importante per riflettere sulle criticità e potenzialità del settore e del nostro territorio – spiega Gianluca Martelli, Presidente di Terranostra Ravenna – con l’obiettivo di prepararci al meglio per la stagione 2024 analizzando insieme alla Regione Emilia-Romagna lo scenario attuale dell’agriturismo in provincia per garantire alle nostre imprese nuove traiettorie di futuro e sviluppo e mettere in campo un’offerta sempre all’insegna della qualità e della sicurezza”.

Il convegno toccherà tutti gli aspetti dell’attività agrituristica con focus specifici, a cura degli esperti di Impresa Verde Romagna e Terranostra, che riguarderanno l’aggiornamento normativo, l’aggiornamento periodico spettante all’imprenditore agriturista, la sicurezza alimentare, la gestione della manodopera, la fiscalità, i bandi e i contributi attivi, nonché la consulenza/formazione a servizio delle imprese.