Circonvallazione di Castel Bolognese: a inizio anno i lavori propedeutici per partire con il cantiere

Nove milioni i veicoli che ogni anno attraversano il centro abitato di Castel Bolognese. Finalmente il problema principale della realtà lungo la via Emilia avrà una soluzione dopo decenni di progetti mai concretizzatisi. Anche gli ultimi ricorsi che avrebbero potuto bloccare i lavori della circonvallazione sono stati vinti dal Comune e a gennaio verrà organizzata un’assemblea pubblica per illustrare il cronoprogramma del progetto. Nel frattempo il Governo ha stanziato i 79 milioni necessari per far fronte all’aumento dei costi delle opere pubbliche. La città verrà bypassata da una variante di 3 chilometri e 300 metri che consentirà anche il collegamento con il futuro casello autostradale. Circonvallazione e casello dovrebbero essere terminati nel 2026.