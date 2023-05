Il rendiconto consuntivo 2022 del Circolo Ravennate della Spada è stato approvato all’unanimità dal’Assemblea ordinaria dei soci. Il Circolo, che si appresta a vivere l’ultima parte della stagione agonistica grazie ai numerosi atleti che si sono qualificati per le fasi finali dei rispettivi campionati di categoria consolida crescita e risultati, che hanno prodotto anche l’ingresso ufficiale, fra i sostenitori, di aziende leader del tessuto economico ravennate.

Le risorse investite nel 2022 sono state molto ingenti alla luce di un cospicuo aumento dei frequentatori della sala scherma, tra iscritti e non iscritti. Nel suo intervento in assemblea il Presidente Angelo Marri non ha infatti mancato di evidenziare quanto il Circolo sia diventato particolarmente attrattivo sul territorio, vedendo ritornare in via Falconieri anche atleti che nel tempo avevano lasciato la società giallorossa.

Ulteriori risorse sono state consumate a causa del forte incremento delle utenze dovuto alle note vicende relative agli aumenti energetici sia per quanto riguarda la sala scherma, sia per quanto riguarda l’organizzazione, ormai tradizionale, della gara nazionale under 14 al Pala De Andrè.

Particolarmente importante è stato dunque l’annuncio dell’ingresso del nuovo Premium Sponsor del Circolo rappresentato da Alma Petroli, che ha scelto di impegnarsi per un triennio con la scherma ravennate, riconoscendo l’importanza del ruolo sociale del Circolo nel tessuto sportivo del territorio. Apprezzamento è stato espresso dall’Assemblea per un’azienda che ha saputo valutare attentamente non tanto i freddi numeri dei praticanti, ma la valorizzazione di un percorso di crescita di un movimento, alla luce dei costanti miglioramenti agonistici e sociali evidenziati dagli atleti del Circolo negli ultimi anni.