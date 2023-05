Nonostante il meteo avverso – in particolare, la mancanza di vento registrata domenica – abbia condizionato il numero di prove (alla fine ne sono state disputate tre per gli juniores e due per i cadetti), il mare di Cervia ha comunque ospitato la trentasettesima edizione della Spring Cup, il tradizionale appuntamento primaverile dedicato agli Optimist e organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela”.

Ancora una volta, sugli scudi i principali sodalizi del Lago di Garda, storici “mattatori” di questo appuntamento primaverile: il Fraglia Vela di Riva “sbanca” la divisione A portandosi a casa i primi tre posti (nell’ordine, sul podio Jesper Karlsen, Erik Schleidt e Leonardo Grossi), mentre per la divisione B primeggia il Fraglia Vela Malcesine, con i primi tre classificati (Nina Cesari, prima assoluta e ovviamente anche prima fra le ragazze, davanti a Nicolò Lonardi e Annalie Meoni). Per la divisione A, il primo posto femminile va invece a Irene Faini del Circolo Nautico Bardolino.

Sono stati premiati anche il primo timoniere del 2014 (Pietro Bonomo del Fraglia Vela Riva) e il primo timoniere del 2012 (Matteo Panvini, del Circolo Velico Ravennate).

Il Fraglia Vela Riva, infine, ha vinto anche la coppa Challenger, la cui classifica si ottiene sommando i punteggi dei primi due classificati della divisione A e i primi due classificati della divisione B.

Il weekend di gare si è chiuso con la tradizionale premiazione dei vincitori nel giardino del Circolo Nautico “Amici della Vela”.