Cambia il progetto per la pista ciclopedonale che dovrà collegare Classe a Fosso Ghiaia e poi successivamente portare a Mirabilandia. Nelle previsioni del Comune di Ravenna si dovrebbe arrivare alla conclusione della progettazione nel 2022 per poi iniziare i lavori nel 2023 per il primo stralcio Classe-Fosso Ghiaia.