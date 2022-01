“Grazie alle segnalazioni da parte di numerosi dipendenti dei maggiori poli industriali operanti e transitanti in Via Baiona, tra cui camionisti e cittadini, abbiamo puntato il riflettore su problematiche legate alla sicurezza stradale” apre il discorso Giancarlo Schiano, capogruppo consigliere comunale pentastellato.

Le questioni in esame erano due: la prima inerente la segnaletica orizzontale mancante a seguito del rifacimento del manto stradale del tratto che va dalla rotonda per le Bassette alla Marcegaglia, così come allo svincolo dell’Anic, mentre la seconda in riferimento al tratto della via Baiona che costeggia i maggiori poli industriali affacciati sul Candiano (da Alma Petroli a Marcegaglia), poiché compromesso da buche, talvolta profonde a sufficienza da generare pozze di acqua con la conseguente grave possibilità di “effetto aquaplaning”.

Aggiunge Schiano “ Via Baiona è percorsa quotidianamente da migliaia di autoveicoli di ogni tipo, compresi camion con rimorchio, la maggior parte dei quali partono o raggiungono i vari poli industriali presenti sulla stessa, ma non solo poiché molti turisti la attraversano non soltanto nella stagione estiva”

Le segnaletiche orizzontali a terra sono indispensabili per una sicura guida in caso di condizioni meteo avverse che si presentano nel periodo invernale: nebbia fitta, ghiaccio, pioggia con conseguente scarsa visibilità anche sul tratto stradale sopracitato.

Il consigliere conclude dicendo “a seguito della nostra richiesta l’Assessora Del Conte ha confermato che la segnaletica stradale è stata ripristinata, mentre per la questione del manto stradale dissestato, nel tratto sopracitato, i lavori di ripristino avverranno con l’intervento di manutenzione straordinaria stradale 2022, i quali fondi verranno utilizzati dal milione di euro stanziato per le strade del nostro Porto”.

La sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori rimane al centro delle attenzioni della quale ci facciamo sempre portavoce, dando un indirizzo alle rapide soluzioni, ma non sarà l’unico intervento che opereremo in richiesta alla giunta sulla Via Baiona; abbiamo già depositato un nuovo Ordine del Giorno dedicato.”