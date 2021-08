Continuano le Passeggiate Patrimoniali organizzate dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. Mercoledì 11 agosto, sarà la volta di “Ceci, gelati e caldarroste”, un’occasione unica per scoprire il centro storico di Cervia, le sue botteghe storiche, i commercianti e le attività ancora presenti. Sul percorso si incontreranno lavoratori, artisti e negozianti da sempre legati alla vita del centro urbano.

Accompagnati dai facilitatori dell’Ecomuseo e dagli amici membri dell’Associazione FESTA, si farà la conoscenza di chi ha vissuto e lavorato dentro il quadrilatero della città. La camminata consentirà anche la visita di significativi luoghi privati, abitualmente non aperti al pubblico, con il consenso dei proprietari che spesso agiscono anche come testimoni. Un percorso alla scoperta degli storici esercizi commerciali che esistevano all’interno della città-fabbrica, un momento per conoscere antichi prodotti, aneddoti e personaggi legati al quadrilatero cittadino.

Non resta dunque che ritrovarsi all’appuntamento sotto la Torre San Michele alle ore 20:45 e partire insieme per la passeggiata.

Ricordiamo che le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite e che per informazioni su questa e sulle prossime passeggiate in programma ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all’Ecomuseo del sale e del mare (ecomuseocervia@comunecervia.it).