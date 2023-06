Buoni risultati e grande soddisfazione nel Centro Sub Nuoto Club 2000 dopo le gare del Campionato Nazionale a Squadre di nuoto riservato alla categoria “Ragazzi”disputate sabato scorso a Bologna. Purtroppo per motivi legati alla recente e devastante alluvione del territorio incrociati ad impegni scolastici – per qualche atleta è tempo di esami di terza media – la società di Faenza non è riuscita a schierare la squadra femminile. In campo maschile, invece, si sono registrati diversi miglioramenti dei primati personali. Spiccano quelli di Mattia Pini: meno 3”34 nei 200 stile libero e meno 4”90 nella doppia distanza, che lo portano a classificarsi rispettivamente in settima e sesta posizione. Buoni i miglioramenti anche di Francesco Fiorentini nei 50 stile libero, settimo, e di Massimo Minardi, il quale con 1’10”34 conquista un ottimo secondo posto nei 100 rana. Prestazioni da sottolineare sono anche quelle di Nicola Alberani ed Alex Gaddoni, che uguagliando i loro migliori tempi si classificano 5° e 6° nei 200 e 100 Dorso il primo, 2° e 4° nei 200 e 100 farfalla il secondo, regalando così un secondo podio alla squadra. “Considerando le immense difficoltà in cui si è trovato il territorio nelle ultime settimane e le conseguenze ad esse correlate, sono davvero soddisfatto del comportamento dei ‘miei’ atleti – commenta l’allenatore Fabrizio Zani -. So di avere un bel gruppo di ragazzi seri che si allenano duramente tutti i giorni e che, da quanto noto negli ultimi tempi e con grande felicità, lo fa sempre meglio, con più dedizione, impegno, responsabilità e voglia di divertirsi”.

Domenica a Carpi erano invece in programma le Finali dei Campionati Regionali Emilia-Romagna per Esordienti B (CREB). Le nuotatrici e i nuotatori, pur rispondendo in maniera soddisfacente a questo penultimo appuntamento della stagione, hanno risentito dello stop forzato dovuto all’alluvione, che ha inevitabilmente ampliato il divario con le già forti squadre emiliane. Sebbene fosse trascorsa una sola settimana dalle qualifiche, per la maggior parte dei ragazzi ci sono stati miglioramenti sensibili dei loro primati personali, non sufficienti però a conquistare podi. Sono da segnalare le convincenti prestazioni di Tommaso Alberelli 4° nei 100 e nei 200 rana, mentre fra le prime 8 posizioni in regione troviamo Gloria Galeotti 7^ nei 100 stile libero e nei 100 nei rana e 6^ nei 200 rana; Maria Morini si è piazzata 7^ nei 100 farfalla e nei 200 misti, Sofia Baraccani 8^ nei 200 rana. Buoni anche i risultati delle staffette: 6^ la 4 per 50 misti femminile e 7^ la 4 per 50 misti maschile; 7^ pure la 4 per 50 stile libero femminile. Da segnalare è ancora il primo posto di Giuseppe Lega nella “finalina” dei 200 rana, riservata agli Esordienti B1, con gli 8 migliori risultati dopo i 16 convocati in finale.

Nel prossimo weekend torneranno in acqua i nuotatori Assoluti, ossia quelli delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores: dal 16 al 18 giugno l’appuntamento è al Lido di Merano al 7° Cool Swim Meeting.

Nella stessa fine settimana saranno in gara anche gli Esordienti A e gliEsordienti B a Città di Castello al 15° Meeting nazionale “Tifernum Tiberinum”, mentre gli Esordienti C saranno di scena a Riccione per i Campionati italiani Uisp.

Nel settore della pallanuoto la squadra Under 16 del Centro Sub Nuoto Faenza concluderà la sua stagione sportiva ufficiale nel Campionato regionale Fin Under 16 giocando in casa martedì 13 giugno alle 20.15 contro la Persicetana per la definizione dell’11° e del 12° posto nella classifica finale.

La squadra Under 13 ha invece terminato le sue fatiche al quarto posto nella classifica del Campionato Uisp Emilia-Romagna: la Polisportiva Coop Parma A ha rinunciato alla trasferta a Faenza per recuperare la sua partita, che ha quindi avuto persa a tavolino. Il team allenato da Giulia Bonoli parteciperà dal 30 giugno al 2 luglio al Campionato Nazionale Uisp a Forlì e proseguirà gli allenamenti fino alla fine di luglio.