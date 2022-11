Non doveva essere il supercompresso Campionato Invernale Emilia-Romagna il banco di prova per la rinnovata squadra Under 16 di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000: dalle due partite disputate domenica scorsa, una alle 10 e l’altra alle 12, sono arrivate altrettante sconfitte da parte delle squadre di casa, visto che si giocava alla piscina Sterlino di Bologna prima con il President, poi con la De Akker.

Incontri che per la formazione faentina non hanno avuto storia, poiché le due formazioni bolognesi viaggiano su un livello superiore, anche perché sfruttano appieno il margine alto dell’età dei propri tesserati, i quali pertanto sono “più grandi” e di conseguenza più esperti. President e De Akker hanno tutti ragazzi nati nel 2007, mentre Faenza ha giocatori nati nel 2008 e nel 2009, tranne tre che sono proprio del 2007.

Coach Piero Calderoni aveva avvertito che i suoi Under 16 hanno bisogno di tanto allenamento per alzare il proprio livello fisico e tecnico. “Nella seconda partita, quella con la De Akker, i ragazzi hanno sentito molto la fatica accumulata nell’incontro precedente” commenta l’allenatore. Va detto che i pochi arbitri a disposizione hanno costretto la Fin regionale a programmare prima, seconda e terza giornata dei quattro gironi del campionato in due concentramenti: uno a Reggio Emilia, l’altro a Bologna.

Esaurita dunque in giorno solo la Prima Fase, i ragazzi di coach Calderoni saranno chiamati ad affrontare Ravenna, reduce anch’essa da due sconfitte e classificatasi terza nel Girone 4, nell’ambito degli incontri validi per stilare la classifica dal nono al dodicesimo posto.

Le sei Semifinali sono ufficialmente in programma domenica 20 novembre a Reggio Emilia: in quella giornata dovranno affrontarsi fra loro le prime classificate dei 4 gironi originari, ugualmente avverrà per le seconde e le terze. Considerato che non avrebbe senso per il Centro Sub Nuoto e per Ravenna trasferirsi entrambe a Reggio per una sola partita fra loro è praticamente certo che l’incontro si svolgerà proprio alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna in data e in orario da definire.

Le Finali si svolgeranno il 18 dicembre alla piscina “Carmen Longo” di Bologna e definiranno la classifica conclusiva dal primo al dodicesimo posto.