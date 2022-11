In tutte le filiali della Cassa di Ravenna S.p.A è possibile sottoscrivere un innovativo, nuovo prestito obbligazionario Senior con devoluzione a favore di Caritas Ravenna, che consentirà alla clientela di effettuare un investimento a tassi interessanti e contestualmente supportare le iniziative sociali della Caritas dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia.

La Cassa di Ravenna S.p.A devolverà, infatti, a titolo di elargizione liberale una tantum, una percentuale pari allo 0,35% dell’importo nominale collocato dalla banca (valore nominale offerto € 20.000.000,00), in favore della Caritas dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), per supportare le loro meritorie attività di sostegno alle famiglie indigenti o in situazioni di vulnerabilità a sostegno delle fasce sociali più deboli. Pertanto, in caso di totale sottoscrizione, la Cassa devolverà alla Caritas dell’Arcidiocesi ben 70.000,00 €uro.

Le obbligazioni, della durata di 48 mesi, hanno cedola semestrale, un taglio minimo di Euro 1.000,00 e sono sottoscrivibili presso tutte le Filiali della banca.

La chiusura dell’operazione è fissata al 31 gennaio 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento dell’offerta.

La Cassa di Ravenna S.p.A. persegue una strategia commerciale di accompagnamento del non profit lungo un percorso di crescita e di innovazione sociale, a sostegno anche dei progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti pubblici e privati nei territori di riferimento, nuovamente affiancandosi all’importante contributo sociale che già la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna svolge.

Si sottolinea come la percentuale una tantum dello 0,35% sul valore nominale collocato destinato alla Caritas dell’Arcidiocesi sia totalmente a carico della Cassa di Ravenna S.p.A..