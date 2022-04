Oggi alle ore 20.30 presso il Cinema Senio di Casola Valsenio si terrà un’assemblea pubblica per presentare il progetto “BUL – Banda Ultra Larga”, ormai prossimo alla completa realizzazione, ed esporre tempi e modi di attivazione del servizio per i cittadini e le imprese.

La disponibilità di connessione ultraveloce per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, soprattutto nelle aree interne e montane, è essenziale per i tanti servizi ormai divenuti parte della quotidianità, quali lo smart working, la teledidattica, la telemedicina, l’accesso a contenuti in streaming e on-demand, lo sviluppo delle attività di impresa.

La relazione introduttiva sarà svolta dall’Ing. Linda Dovesi, referente della Società OpenFiber per la Provincia di Ravenna.