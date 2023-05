A cadenza bimestrale in Comune si tiene un incontro con la società Open Fiber per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto BUL Banda Ultra Larga, ovvero per la posa della fibra ottica nel territorio casolano.

Nell’incontro di martedì 27 Aprile, l’Ing. Linda Dovesi di Open Fiber ha riferito che attualmente sono in corso i lavori di posa dei cavi aerei sulle linee elettriche ENEL nelle aree extraurbane ed urbane.

A seguito degli accordi presi tra Open Fiber ed Enel è stata stilata una programmazione che comporterà distacchi previsti per permettere il completamento della posa della fibra ottica sul Comune di Casola Valsenio. La programmazione è partita in data 19 aprile; i distacchi dureranno per circa 30 giorni in alternanza sulle diverse aree del territorio Comunale.

I distacchi prevedono un avviso preventivo da parte di Enel di interruzione del servizio elettrico verso i clienti interessati. La programmazione è stata fatta tenendo conto del fatto di diminuire il più possibile le ore di intervento necessarie alle lavorazioni e di non effettuare con frequenza distacchi sui medesimi clienti.

Inoltre, sono in corso le lavorazioni necessarie alla posa dei cavi di primaria e a breve inizieranno le attività relative alla centrale posizionata in zona industriale.

Come precedentemente annunciato, in coincidenza della conclusione dei lavori, si terrà un’assemblea pubblica per esporre le modalità di attivazione del servizio presso le singole utenze, domestiche e aziendali.