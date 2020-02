Sabato 22 febbraio, in occasione del Carnevale, ripartono gli agri-laboratori per i più piccoli. Il Mercato Contadino coperto di via Canalazzo 59 (Ravenna) festeggia il Carnevale coinvolgendo bimbi e famiglie.

Dalle 10.30 alle 13 laboratorio gratuito per bimbi dai 4 anni in su “Ti conosco super-mascherina fruttina” (insieme a Dimensione Mosaico e Giallocra si realizzeranno divertenti maschere con materiali di recupero e mosaico).

Per grandi e piccini degustazione di dolci tipici del Carnevale realizzati dall’agri-gastronomia a km zero Pasta Fresca La Fontana di Russi.

Come ogni sabato il Mercato sarà aperto già dalle ore 8.30 per dare la possibilità ai consumatori di fare una spesa buona, sana e locale.