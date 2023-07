Incidente questa mattina sulla via Mandriole zona Sant’Alberto coinvolti 3 veicoli, un trattore con rimorchio, e due autovetture, una Ford Fiesta e un Peugeot 206, i feriti erano sulla Ford Fiesta, un uomo e una donna anziani, portati a Cesena una in elicottero, l’altro su gomma, illeso il ragazzo della Peugeot e il conducente del trattore, sulla dinamica sta indagando la Polizia Locale di Ravenna che ha chiuso completamente la strada per i rilievi e anche perché il trattore a seguito dell’urto si trova in mezzo alla carreggiata con la ruota anteriore sinistra staccata, testimoni parlano anche di un ciclista anziano coinvolto che però si è allontanato e non era presente sul luogo dell’incidente, sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna è il 118 con 2 ambulanze e l’elicottero.