Nuova interrogazione depositata in consiglio comunale incentrata sul tema della mancata aggiudicazione per la città di Faenza della Tenzone Aurea 2023, il campionato nazionale degli sbandieratori, e sul rifiuto dell’iscrizione della realtà del palio del Niballo manfredo alla FISB, la Federazione Italiana Sbandieratori.

A presentare la nuova interrogazione è il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi: «Ciò che sorprende in tutta questa vicenda, e che ritengo sia davvero inaccettabile, è il silenzio assordante da parte dell’Amministrazione Comunale.

Quella stessa Amministrazione che con una delibera di giunta, la n. 8 del 23/01/2023, si è fatta partner del gruppo “Alfieri bandieranti e musici del Niballo”, impegnandosi a “supportare attivamente la realizzazione di tale manifestazione”, riconoscendo le esibizioni degli Alfieri bandieranti e musici come parte integrante del Palio di Faenza, e ribadendo che gli stessi fanno “capo al Comune di Faenza come da relativo Regolamento approvato, da ultimo , dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 23/04/2020”» evidenzia Bertozzi.

«Quella stessa Amministrazione che, nel suo inconfondibile stile, ha dato un risalto eccezionale alla delibera di giunta, quasi i campionati Italiani fossero già stati assegnati a Faenza; così come si è dichiarata entusiasta ed eccitata per la partecipazione degli sbandieratori ai mondiali qatarioti. Oggi invece il silenzio».

Per Bertozzi: «Le manifestazioni degli sbandieratori sono per la città di Faenza una tradizione irrinunciabile, il mese di giugno rappresenta per la città un incredibile volano di partecipazione, di storia, di turismo, di affari.

La mancata iscrizione alla FISB o una valida soluzione alternativa dovrebbero essere al centro dei pensieri di questa amministrazione, dell’Ufficio Cultura, dell’Assessore al Turismo (c’è un assessore al turismo a Faenza?) e dell’Assessore al Centro Storico, troviamo invece solo silenzio.

Credo sia giusto conoscere le vere ragioni del rifiuto dell’iscrizione alla FISB e della mancata ammissibilità alla gara per l’aggiudicazione della Tenzone Aurea 2023. Credo sia giusto conoscere le vere ragioni per capire, per capire prima di tutto quali possano essere le soluzioni alternative, e subito dopo per individuare se e quali responsabilità hanno portato a questa situazione»

Nella sua interrogazione Bertozzi chiede:

“Quali sono i requisiti di mancata ammissibilità che hanno portato all’esclusione del partner “Alfieri bandieranti e musici del Niballo” dalla cosidetta “Tenzone Aurea 2023”?

Quali sono le ragioni che impediscono l’iscrizione alla FISB del gruppo “Alfieri bandieranti e musici di Faenza”?

Che cosa è cambiato dal 2019 quando Faenza si è aggiudicata gli allora campionati italiani?

L’Amministrazione Comunale come si è attivata per cercare di risolvere un problema che investe un gruppo come quello degli Alfieri Bandieranti che, per sua stessa ammissione (vedasi la citata delibera di Giunta), “sono parte integrante delle Manifestazioni del Niballo – Palio di Faenza …. facenti capo al Comune di Faenza come da relativo regolamento approvato, da ultimo, dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 23/04/2020”?

– Come intende gestire questa amministrazione gli importanti tornei delle bandiere di giugno 2023?