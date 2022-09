Si è tolto la vita nella caserma di Rimini, Francesco Goisis, carabiniere forestale di 39 anni, residente a Cervia. Il gesto è avvenuto mercoledì pomeriggio. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi. L’uomo ha utilizzato la propria pistola d’ordinanza. Inutile l’intervento del personale del 118. Goisis non ha lasciato alcuna spiegazione per il proprio gesto. Il 39enne non era sposato e non aveva figli. Si tratta del 46esimo suicidio tra le forze dell’ordine da inizio anno.