Comando Provinciale di Ravenna, ha consentito di sviluppare una fitta rete di controlli finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, in materia di sostanze stupefacenti e alle violazioni delle norme del codice della strada.

In particolare le Compagnie di Ravenna, Faenza, Cervia – Milano Marittima e Lugo, hanno assicurato un assiduo servizio di vigilanza dei territori di rispettiva competenza, interessando tanto le vie cittadine quanto le aree rurali.

Presso le Centrali Operative dei Carabinieri dislocate nella Provincia sono giunte 180 richieste, tra queste numerose sono state quelle relative ad interventi per dissidi o per chiedere un semplice consiglio. Per far fronte a tali richieste e all’attività in precedenza accennata sono state impiegate 244 pattuglie, che hanno consentito di arrestare un cittadino straniero clandestino per tentato furto in abitazione, nonché di identificare 925 persone, verificare il rispetto dei requisiti di legge su 678 veicoli e di elevare diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali 3 per guida in stato di ebbrezza con patente ritirata e di denunciare alle competenti autorità 7 persone, per:

1 per “ resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonché responsabile di sinistro stradale in conseguenza di guida in stato di ebbrezza alcolica”;

1 per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”;

2 per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” ;

1 per “lesioni personali aggravate, minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere”;

2 per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”.

L’attività dell’Arma, espletata specie nelle ore serali e notturne, ha contribuito a rendere più sicuro il territorio provinciale e garantire maggiore vicinanza ai suoi cittadini.