Allegra e frizzante la partenza per il 2024 con le iniziative di Capodanno e 1 gennaio.

A Cervia

Si parte già in prima serata il 31 dicembre con aperitivi, degustazioni e brindisi a cura dei locali di Piazzetta Pisacane.

La festa continua con l’apertura straordinaria della pista del ghiaccio, spettacoli, e il concerto di FRANK DAVID. L’Orchestra propone molteplici generi musicali, spaziando su tutto il panorama musicale: dai mitici anni ’60, ’70, ’80 fino ad arrivare ai grandi successi della musica attuale, ai balli di gruppo, alle classiche melodie italiane ed internazionali nonché ai ballabili e al ballo liscio, e ai propri brani di successo. Il leader, Franco Cavina, è pura energia musicale.

Sotto alla torre San Michele, si festeggerà con Funky Circus, Dj set, concerto live, il party count down e l’emozionante spettacolo di acrobati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sotto la direzione musicale del musicista cervese Marcello Sutera, che vanta collaborazioni musicali internazionali, un gruppo di musicisti e artisti circensi si esibiranno creando un’atmosfera magica in attesa del grande momento di saluto al nuovo anno. Luca Piallini, autore di spettacoli internazionali ha curato ogni dettaglio per garantire uno spettacolo aereo emozionante e coinvolgente. Gli acrobati si esibiranno sospesi in aria con grazia ed eleganza, creando un’esperienza visiva unica e coinvolgente. Sarà un momento di festa, musica e spettacolo che renderà il Capodanno ancora più speciale.Dalle 0.45 Dj set e musica dal vivo per ballare insieme.

Il Comune di Cervia insieme a Consorzio Cervia Centro desidera valorizzare la bellezza e l’importanza dei Magazzini del Sale, luoghi storici e suggestivi, che saranno la cornice perfetta per questa straordinaria serata, coinvolgendo tutti i pubblici esercizi del centro.

A Milano Marittima

È una grande festa circense quella che il primo giorno dell’annorallegrerà le strade di Milano Marittima. Si chiama SuperCIRCUS il ricco programma di eventi del centro della città con musicisti, artisti di strada e animatori tra momenti poetici e più coinvolgenti performance organizzato da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa e ideato dall’art director Simone Ranieri, per il Comune di Cervia. Fa parte del nuovo brand di Milano Marittima “Mi.Ma. DREAM”.

Il 1° Gennaio l’appuntamento è intorno alla Rotonda Primo Maggio dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo onirico e surreale,che proporrà tutto l’immaginario del mondo circense grazie alle performance di personaggi eccentrici, empatici e a tratti grotteschi. Protagonisti saranno la Circus Marching Band, lo staff del Circo Nero, gli Onirica e la Showzer Party Band che daranno vita all’antica tradizione del Circo di strada, con personaggi particolari come Mangiafuoco, l’uomo forzuto, il domatore, il giocoliere, i trampolieri, il clown, la contorsionista.

Alle 16.00 partirà la parata della Circus Marching Band per promuovere l’inizio dell’evento e “contaminare” le strade limitrofe alla Rotonda Primo Maggio grazie al ritmo coinvolgente di questo affiatato gruppo di ottoni e percussioni che suonerà lungo le strade della città con un repertorio che abbraccia gli evergreen anni ’70, pezzi funky e brani ballabili.

Alle 17.00 inizierà il grande spettacolo del SuperCIRCUS interpretato daCirco Nero e Onirica. La festa proseguirà alle 18.00 con l’Aperi-Party Circus, la festa da ballo insieme agli Showzer,già mattatori dell’evento estivo SuperSummer. La party band sarà in questa occasione in versione circense per riscaldare gli animi e offrire momenti di svago e divertimento in stile Super Circus.

E per festeggiare in modo frizzante e originale l’arrivo del nuovo anno il primo gennaio il concerto itinerante della Banda Cittadina si sposterà su tutto il territorio comunale per augurare a tutti un felice anno nuovo. In piazza Garibaldi si esibirà alle 11.00. Alle 17.00 dalla torre San Michele partirà la Fiaccolata dei Camminatori che illuminerà i luoghi più suggestivi di Cervia e Milano Marittima in segno benaugurale.