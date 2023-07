Caldo: piscine sempre più richieste, ma a Solarolo l’impianto comunale è stato distrutto dall’alluvione

Le piscine sono da tempo un punto di riferimento ricreativo dove poter allontanarsi dai problemi della quotidianità. Quest’anno la piscina di Faenza ha avuto un incremento delle famiglie in questa prima parte d’estate, probabilmente anche grazie agli investimenti concretizzati alla vigilia dell’alluvione. Un’alluvione che ha colpito gli impianti del territorio affidati alla Nuova Co.G.i.Sport: Russi ha riaperto a giugno, poi Casola Valsenio, ma i danni più importanti sono a Solarolo, dove la struttura è stata coperta dall’arrivo dell’acqua e non si sa quando e se potrà riaprire. La perdita è anche sociale: la piscina, affidata alla gestione del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, infatti è sempre stata per il piccolo comune un importantissimo centro aggregativo, il più importante in estate.