Calciotto: il torneo di calcio ai Salesiani al via con Ciro Ferrara, Katia Serra e Alessandro Alciato

Inizierà domenica 8 settembre Calciotto, il torneo di calcio a 8 organizzato dai giovani della diocesi di Faenza-Modigliana in collaborazione con il CSI e l’Anspi e grazie a Faventia Sales che metterà a disposizione il rinnovato campo da calcio dei Salesiani.

Ciro Ferrara, Katia Serra e Alessandro Alciato saranno i testimonial della prima giornata, in campo e in un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza, a cui seguirà una cena di beneficenza a sostegno dei bambini delle zone più disagiate di Napoli. 9 squadre maschili e 2 femminili, formate da ragazzi delle parrocchie e dei reparti scout, si sfideranno quindi per 4 settimane. Il torneo terminerà il 6 ottobre, in occasione dell’avvio del nuovo anno pastorale che punterà ad assegnare ai giovani un ruolo da protagonista all’interno della società. I vincitori devolveranno il premio vittoria alle parrocchie, ai loro campi estivi o ad altre attività come un istituto speciale per bambini sordomuti

Calciotto rappresenta l’inizio delle attività nella nuova area sportiva dei Salesiani, gestita dal Faventia Calcio a 5, che avvierà una nuova scuola calcio per giovani e bambini