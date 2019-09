Dopo il video pubblicato sulla mancata raccolta differenziata nella zona di via Bevano, Hera ha diffuso una nota stampa per sottolineare l’errore di chi si è occupato della raccolta dei rifiuti. Verso i suddetti operatori, Hera ha richiesto provvedimenti idonei per reprimere comportamenti sbagliati:

“In riferimento all’articolo pubblicato dalla vostra testata e relativo alla raccolta rifiuti presso alcune attività in via Bevano, Hera desidera innanzitutto ringraziare il cittadino per la segnalazione e confermare l’impegno costante e quotidiano per una raccolta differenziata di qualità, in coerenza con i rilevanti investimenti realizzati sul territorio verso la sostenibilità e l’economia circolare.

Riguardo all’episodio documentato, Hera conferma il fermo intendimento di isolare e reprimere i comportamenti evidenziati, del tutto estranei alle indicazioni fornite dall’azienda alle cooperative che hanno avuto l’affidamento di parte dei servizi di raccolta, nei confronti delle quali i propri responsabili si sono immediatamente attivati e hanno richiesto idonei provvedimenti verso gli autori del fatto.

Hera ricorda infine che è sempre a disposizione per raccogliere e risolvere eventuali criticità. Per segnalazioni rivolgersi al Servizio Clienti 800 999500 (cittadini) e 800 999 700 (attività), numeri gratuiti da rete fissa e mobile, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. In alternativa è possibile effettuare segnalazioni tramite Il Rifiutologo, la app gratuita per smartphone e tablet che copre l’intero territorio raggiunto dai servizi di Hera”.