Giallorossi nuovamente vincenti davanti ai propri tifosi, un successo netto contro un Mezzolara che nel primo tempo viene perforato 4 volte da Tirelli e compagni. Ravenna che mantiene la vetta e conferma come il Benelli sia un campo dove sarà dura per tutti strappare punti.

Per la gara contro gli emiliani Gadda conferma Sabbatani in attacco e rispolvera Mancini sull’out destro con Agnelli che arretra a fare il terzo centrale insieme ad Esposito e Gobbo in sostituzione dello squalificato Magnanini.

Ravenna che al primo affondo passa, incursione di Campagna sulla destra che ha il tempo di alzare la testa e vedere il rimorchio di Marino che controlla e trova il tunnel giusto in mezzo ad una selva di gambe a difesa della porta di Malagoli. Ma il Mezzolara la pareggia subito con Fogli che su un traversone dalla corsia mancina salta più in alto di tutti. Il pareggio degli ospiti però è un fuoco di paglia ed i giallorossi trovano dopo solo due minuti il nuovo vantaggio. Corner battuto come sempre magistralmente da Nappello sul quale arriva la girata di Esposito, palla che sbatte sulla traversa ed arriva sui piedi di Rrapaj che insacca senza indugi e va ad esultare sotto la Mero. La fame è la caratteristica chiave del Ravenna ed i leoni bizantini non sono sazi dopo il vantaggio. E’ di nuovo Campagna al 23’ a servire un cross al bacio sul secondo palo sul quale incorna di prepotenza Tirelli il gol del 3-1. Il Mezzolara fatica a trovare spazio ed il Ravenna nella prima frazione è quasi perfetto, il pressing offensivo degli attaccanti giallorossi manda in tilt il tentativo di partire dal basso degli emiliani e Tirelli è il più lesto di tutti a rubare palla a Malagoli e depositare in rete il settimo gol personale di questo avvio di stagione sfolgorante. Non siamo neanche al 40’ e la partita è già in ghiaccio per il Ravenna. Nella ripresa l’ardore dei giallorossi si trasforma in una sapiente gestione del possesso e nel limitare al massimo le scorribande ospiti che ci provano con un paio di velleitarie conclusioni dal limite. Nel finale due belle occasioni per arrotondare, prima con una fuga di Varriale, che prova con un coast to coast a trovare la gioia personale, prima di venire contratto da Chelli, poi con la conclusione dal limite di Sare, che trova Malagoli attento a salvare i suoi in angolo.

Giallorossi che con questa quinta sinfonia casalinga si dimostrano degni padroni della vetta della classifica ma le inseguitrici non mollano un centimetro, il morale però è giustamente alto per gli uomini di Gadda che domenica saranno impegnati in un imperdibile derby al Morgagni contro il Forlì.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – MEZZOLARA 4-1

Marcatori: 6’ Marino (r), 11’ Fogli (m), 13’ Rrapaj (r), 23’, 38’ Tirelli (r)

RAVENNA FC: Cordaro, Gobbo, Marino (73’ Calandrini), Tirelli (80’ Vinci), Campagna (77’ Sare), Sabbatani (60’ Varriale), Nappello, Rrapaj (31’ Alluci), Mancini, Esposito, Agnelli. A disposizione: Rossi, Spezzano, Zattini, Boccardi. Allenatore: Massimo Gadda

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Chelli, Landi, Vecchio (46’ Catozzo), De Meio (80’ Pecchia) , Corsi (65’ Bovo), Fini, Fogli, Muro (56’ Benedettini), Alessandrini (73’ D’Elia). A disposizione: Bisazza, Pecchia, Pellielo, Russo, Vassallo. Allenatore: Michele Nesi

Ammoniti: Sabbatani, De Meio, Fini, Fogli