Grande vittoria in trasferta del Ravenna Women che supera per 2 a 0 l’Apulia Trani. Per le leonesse romagnole la prima vittoria del 2023.

Un primo tempo difficile vede un sostanziale equilibrio con poche occasioni degne di nota. Le squadre sono compatte e rigide.

L’Apulia su calcio piazzato ha qualche occasione che non sfrutta.

Il secondo tempo vede entrare in campo un Ravenna più risoluto. Mister Ricci effettua una variante tattica che si rivela provvidenziale e che in 7’ chiude la gara: arrivano così al 17’ il goal di Carrer che su assist di Burbassi non sciupa l’occasione, a cui fa seguito al 22’ il raddoppio di potenza di Burbassi su assist di Domi.

Vittoria fondamentale per la classifica e per il morale.

Prossima partita contro il Torres Femminile.

TABELLINO

Apulia Trani – Ravenna Women: 0 – 2

Reti: 62’ Carrer (RA), 67’ Burbassi (RA)

Ammonite/i: Ventura (AT), Rus (AT), Di Bari Vincenzo (AT)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi (27’ st Candeloro), Domi, Carrer (39’ st Mascia), Burbassi, Mariani Elisa, Mariani Elena (27’ st Scarpelli), Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Ruotolo, Carli

All. Massimo Ricci