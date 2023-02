Rinfrancato dal successo contro il Crema, il Ravenna di Gadda mette a prova la continuità trovata nelle ultime settimane contro la capolista Giana Erminio, un impegno proibitivo su un campo, quello di Gorgonzola, dove i lombardi sono stati un vero e proprio rullo compressore. Le statistiche degli uomini guidati da Andrea Chiappella sono eloquenti, su dodici gare disputate tra le mura amiche 9 sono state le vittorie e 3 i pareggi, con uno 0 nella colonna delle sconfitte che i giallorossi sperano di modificare. La Giana Erminio dopo la retrocessione ai playout della scorsa stagione ha fatto le cose in grande per tornare velocemente tra i professionisti: confermando lo zoccolo duro della squadra, allargato a qualche giovane prospetto della propria “cantera” ed inserendo alcuni elementi di valore per la categoria. In una rosa di livello e coperta in tutti i reparti spicca il rendimento del capocannoniere Fall, autore di una stagione al di sopra di ogni aspettativa che lo vede capocannoniere con un invidiabile score di 16 gol e 11 assist.

Una sfida sulla carta proibitiva ma che di certo non vedrà i giallorossi scendere in campo come agnello sacrificale. Il Ravenna arriva alla sfida con la capolista in un buon momento di forma, con i risultati che stanno premiando la tenacia degli uomini di Gadda bravi nel non disunirsi di fronte all’emergenza infortuni ed a riaffacciarsi alla zona playoff. L’infermeria giallorossa continua ad essere affollata, ma qualche buon riscontro arriva. Risulta infatti pienamente ristabilito Francesco D’Orsi ed Andrea Tabanelli vede migliorare la propria condizione e minutaggio, sulla via del recupero anche Lussignoli che dovrebbe tornare a disposizione domenica contro la Correggese. La gara di andata contro i lombardi finì con un rocambolesco 3-3 con il Ravenna due volte in svantaggio che riuscì a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Tabanelli prima di venire raggiunto da Perna a dieci minuti dalla fine.

Le parole di Gadda alla vigilia della gara: “Giochiamo contro la squadra che fino a questo momento si è dimostrata superiore a tutti disputando un cammino incredibile. Noi ci arriviamo bene, per noi è una bella vetrina, una possibilità per mettersi in mostra, per dare ancora continuità ai nostri risultati ma sappiamo che non sarà facile. Fall? Sarà un giocatore da tenere d’occhio, molto pericoloso ma il discorso è globale, con tutta la squadra che è di grossa caratura. Noi stiamo uscendo da un momento difficilissimo per via degli infortuni, ma andremo là per giocarci la nostra partita con quelle che sono le nostre caratteristiche, cercando di metterli in difficoltà.”

Sono 21 i giallorossi convocati da mister Gadda per affrontare la capolista Giana Erminio

Portieri: 1 Simone Billi, 12 Giacomo Venturini, 22 Mattia Fontanelli

Difensori: 14 Luca Magnanini, 26 Luca Grazioli, 4 Cosimo Spezzano, 3 Francesco Luciani, 15 Shaqir Tafa, 2 Nicolò Milani, 20 Francesco D’Orsi

Centrocampisti: 25 Giacomo Calandrini, 11 Moses Abbey, 24 Vincenzo Lisi, 8 Giorgio Capece, 13 Tommaso Ravaglia, 6 Andrea Tabanelli

Attaccanti: 17 Marco Guidone, 9 Daniele Melandri, 7 Akileu Ndreca, 10 Giacomo Marangon, 27 Matteo Vinci