Nella stagione dei derby l’ennesimo capitolo di questa avvincente saga va in scena lunedì sera alle 20,45 al Romeo Neri di Rimini. Di fronte si troveranno due squadre alla ricerca di punti vitali per allontanarsi da quelle posizioni di classifica dal non invitante sentore di playout. Biancorossi che nonostante la campagna di rinforzo estiva che ha portato sul Rubicone giocatori come Gerardi e Zamparo attualmente occupano la terzultima posizione in classifica on piena zona playout, una situazione che ha spinto il presidente Grassi a sostituire l’allenatore, affidando la panchina biancorossa a Giovanni Colella nella scorsa stagione a Vicenza. Tre punti più sopra i giallorossi di Foschi non possono certo stare sugli allori, ma andranno a Rimini con la feroce determinazione per cercare una vittoria scaccia crisi. I precedenti sorridono ai padroni di casa, vittoriosi in ben 16 occasioni contro le 5 ravennati, tra le quali però l’ultima disputata, nella scorsa stagione infatti, la punizione firmata da Salvatore Esposito ha regalato i tre punti agli ospiti, 13 i pareggi. Ulteriore variabile della gara sarà il fondo sintetico del Romeo Neri, variabile non sottovalutata dallo staff giallorosso che ha portato la squadra a preparare la gara anche sul sintetico del centro sportivo Brian Filipi di Pinarella di Cervia. Per questa trasferta Foschi dovrà rinunciare per squalifica a William Jidayi ed a Davide Grassini al quale saranno necessarie ancora un paio di settimane per il recupero dall’infortunio alla caviglia. In diffida Selleri, Lora, Nocciolini e D’Eramo. Prima convocazione per il giovane difensore della beretti Cesprini.

Le dichiarazioni del mister alla vigilia del match: “Ogni partita è determinante per chi si deve salvare, ormai siamo tutti li in pochi punti. Sappiamo che domani è una partita importante, per la città, per i tifosi, le motivazioni sono a mille per fare la partita che vogliamo. Domani non voglio alibi, dobbiamo evitare di commettere errori. Chi riuscirà ad essere più attento e concentrato per i novanta minuti e che riuscirà a concedere meno all’avversario riuscirà a spuntarla. Domani si deve giocare solo pensando al risultato, negli almanacchi rimane scritto quello. Se vogliamo salvarci dobbiamo iniziare a fare i risultati. Saranno presenti anche gli infortunati egli squalificati perché vogliono essere tutti compatti per venire fuori da questa situazione.”

Direttore di gara: Filippo Giaccaglia (Jesi) Assistenti: Costin Del Santo Spataru (Siena), Marco Toce (Firenze)

I Convocati:

Portieri: 22 Matteo Cincilla (’94), 1 Andrea Spurio (’98).

Difensori: 11 Ermes Purro (’99), 3 Niccolò Ricchi (’00), 5 Matteo Ronchi (’96), 17 Giacomo Nigretti (’99), 4 Stefano Pellizzari (’97), 23 Alex Sirri (’91), 33 Martino Cesprini (’02).

Centrocampisti: 15 Michael D’Eramo (’99), 10 Alfonso Selleri (’86), 24 Vincenzo Mustacciolo (’00), 32 Filippo Lora (’93), 27 Salvatore Papa (’90), 21 Marco Fiorani (’02), 20 Enrico Sabba (’98), 8 Carlo Martorelli (’99).

Attaccanti: 19 Szymon Fyda (’96), 11 Simone Raffini (’96), 9 Manuel Nocciolini (’89), 26 Giuseppe Giovinco (’90).