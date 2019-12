Si è svolto sabato mattina l’Assemblea degli iscritti del partito democratico di Castel Bolognese.

L’assemblea, convocata in seguito alle dimissioni della segretaria Carla Bellagamba, a cui è andato unanime ringraziamento per l’impegno e la passione di questi anni, è stata quindi l’occasione per lanciare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Il PD di Castel Bolognese convintamente sosterrà Stefano Bonaccini come presidente e Manuela Rontini con candidata consigliera per dare continuità al buon governo di questi anni.

Il comitato organizzativo sarà formato da un nutrito gruppo di persone e vedrà l’impegno in prima persona del Sindaco Luca Della Godenza. Il comitato si occuperà dell’organizzazione della campagna elettorale e della gestione della fase congressuale che porterà all’elezione del nuovo segretario di circolo. Il progetto democratico è aperto a tutti coloro che desiderino dare una mano.

“I servizi socio sanitari e le infrastrutture saranno i due temi che porteremo avanti con maggior energia e forza – dice il Sindaco – perché nessuno nel nostro territorio resti solo e per dare alle nostre imprese e ai nostri cittadini le migliori possibilità di crescita” ” Il casello autostradale e la circonvallazione su cui il presidente Bonaccini si è personalmente impegnato saranno le infrastrutture su cui metteremo maggiore attenzione così come i bacini di Cuffiano per contrastare e prevenire il rischio idrogeoloco.”

“Le elezioni regionali sono elezioni locali e il Presidente Bonaccini sarà il Sindaco di tutta l’Emilia Romagna, con umiltà ed impegno lavoriamo insieme per dare al nostro territorio uno sviluppo sostenibile” aggiunge infine il Partito Democratico di Castel Bolognese.