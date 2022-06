Il Ravenna FC è lieto di annunciare di avere affidato a Christian Serpini la guida della prima squadra giallorossa per la stagione 2022/23.

Serpini, classe 72’ arriva da un’ottima stagione sulla panchina del Lentigione, arrivando a pari merito con il Ravenna ed espugnando il Benelli in finale playoff. In precedenza aveva raggiunto una finale scudetto con la SPAL Under 17. Una carriera iniziata dal basso e che lo ha visto impegnato in tutte le categorie, conquistando ben 5 promozioni in carriera, le ultime delle quali con Castelvetro e Correggese.

Con mister Serpini approda in giallorosso anche il vice allenatore Mirko Magistro.

Al nuovo mister, che nei prossimi giorni sarà presentato in conferenza stampa, un caloroso in bocca al lupo per una stagione che possa essere ricca di soddisfazioni per tutto il popolo giallorosso.