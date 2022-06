I partiti di maggioranza chiedono alla giunta di velocizzare la transizione energetica | VIDEO

La maggioranza in consiglio comunale a Faenza chiede di accelerare la transizione enegetica. Con una mozione che sarà presentata al consiglio comunale di fine giugno, Movimento 5 Stelle, Faenza Cresce, Partito Democratico, Faenza Coraggiosa e Italia Viva chiedono al sindaco e alla giunta una serie di provvedimenti per facilitare alla città e ai cittadini l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili sempre più costose e dannose per l’ambiente, agevolando anche la costituzione di comunità energetiche, l’autoconsumo collettivo, l’agri-voltaico sostenibile e altre nuove strategie.