Nel pomeriggio un residente di via Gulli sceso in strada per buttare i rifiuti nella differenziata quando ha aperto il bidone del vetro ha notato un ordigno inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale.

Immediatamente ha allertato i Carabinieri che giunti insieme alla Polizia Municipale hanno messo in sicurezza il bidone, in attesa degli artificieri che interverranno domani mattina.